«Трамплин для моей карьеры». Кофрие рассказал, что побудило перейти его в «Спартак»
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Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, который присоединился к команде в минувшее трансферное окно, рассказал, почему принял решение перейти в стан красно-белых.
«Я считаю, что в футбольной карьере нужно уметь в какой-то момент выйти из зоны комфорта. Я знал, что моя жизнь кардинально изменится, обсудил это с женой. В итоге я уехал один из-за её проблем с визой, но пройдёт совсем немного времени, и она присоединится ко мне вместе с сыновьями.
Пока что я не жалею о своём выборе. Сейчас я нахожусь в клубе, у которого большие амбиции. Я буду играть в еврокубках, это даст мне гораздо больше возможностей, и понимаю, что это может стать важным трамплином для моей карьеры», — приводит слова Кофрие SportMagazine.
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