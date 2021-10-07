Глушаков: Баженов написал: «Вернись в «Спартак», я буду платить». Ответил: «Готовь деньги»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о разговоре с бывшим нападающим «Спартака» Никитой Баженовым по поводу возможного возвращения в стан красно-белых.
«С Никитой Баженовым переписывались. Он написал, мол: вернись в «Спартак», я готов тебе сам платить деньги. Будешь играть бесплатно за «Спартак»? Я ответил — хорошо. А потом написал: готовь деньги», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».
Напомним, Денис Глушаков защищал цвета московского «Спартака» в период с 2013 по 2019 год.
Накануне полузащитник сборной России Денис Глушаков покинул расположение национальной команды. 34-летний полузащитник покинул базу в Новогорске и продолжит восстановлении в расположении «Химок».
Встреча Россия — Словакия пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
- 7 октября 2021
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