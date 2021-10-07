Бьорн Куйперс рассказал о главной ошибке в судейской карьере

Бывший футбольный судья Бьорн Куйперс рассказал, какую ошибку считает главной в своей профессиональной карьере.



«Мы все делаем ошибки. Во всех матчах. Сложно провести хотя бы один идеальный матч. Но насчет тактического решения… Это было в Лондоне, в матче между «Челси» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Я удалил Ибрагимовича на 31-й минуте, показав прямую красную карточку. Если смотреть прямо на поле в полную скорость – это красная. Но если взглянуть в замедленном движении, лучше было показать жёлтую. Но в том матче мы, как бригада арбитров, потерпели неудачу», – цитирует Куйперса RMC Sport.



Бьорн Куйперс начал карьеру футбольного арбитра в 2002 году. 48-летний судья из Нидерландов отработал на двух чемпионатах мира (2014, 2018), трёх чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020). Он также обслуживал матчи Суперкубка УЕФА (2011), финала Лиги Европы (2013, 2018), финала Лиги чемпионов (2014) и финала чемпионата Европы – 2020.