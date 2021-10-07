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«Галатасарай» хочет зимой арендовать Ларссона у «Спартака»

«Галатасарай» хочет зимой арендовать Ларссона у «Спартака»
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов стамбульского «Галатасарая», сообщает турецкое издание Takvim. По данным источника, Ларссона в команде хочет видеть главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим.

Стамбульцы заинтересованы в аренде нападающего. Они постараются арендовать форварда во время зимнего трансферного окна. В дальнейшем «Галатасарай» будет готов выкупить игрока.

В нынешнем сезоне Джордан провёл 11 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее швед рассказал, что у «Спартака» были предложения от других клубов во время летнего трансферного окна, но москвичи решили сохранить футболиста.

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