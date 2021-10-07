Пиоли рассказал о первом разговоре с Ибрагимовичем

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли вспомнил первый разговор с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Шведский нападающий вернулся в «Милан» в январе 2020 года. Ветеран сразу стал лидером команды, а Пиоли всегда положительно отзывается о влиянии нападающего на игроков.
«Во время нашей первой встречи он сказал мне: «Мистер, не слушайте тех, кто говорит, что я не готов. Я приехал сюда, чтобы играть, а вы — чтобы тренировать».
Вне зависимости от того, что он выберет дальше, Ибрагимович добьётся успеха. Он отлично понимает футбол и всегда принимает правильные решения. Игроки видят в нём лидера, но он также является альтруистом, который всегда готов помочь», — цитирует Пиоли Football Italia.
В настоящее время Ибрагимович восстанавливается после травмы ахилла.
- 7 октября 2021
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