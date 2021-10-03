Ибрагимович поздравил себя с 40-летием и показал новый золотистый спорткар

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новую запись в «Твиттере». Шведский нападающий поздравил себя с 40-летием. Форварду исполнилось 40 лет сегодня, 3 октября.
Ибрагимович опубликовал фото золотистого спорткара «Феррари». Вероятно, Ибрагимович купил себе новый автомобиль на день рождения.
«С днём рождения Златана», — написал Ибрагимович.
Запись можно посмотреть в «твиттере» шведского форварда.
В настоящее время Ибрагимович восстанавливается после травмы ахилла. Ожидается, что 40-летний швед вернётся на поле после октябрьской паузы на матчи сборных. Ранее сообщалось, что Ибрагимович заранее отпраздновал день рождения, чтобы пригласить на вечеринку сотрудников и футболистов «Милана». Если бы он праздновал юбилей 3 октября, то игроки не смогли бы присутствовать на дне рождения, так как «Милан» проводит матч 7-го тура Серии А с «Аталантой».
- 3 октября 2021
-
23:46
-
23:39
-
23:28
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:18
-
22:13
-
22:00
-
21:59
-
21:47
-
21:47
-
21:40
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:29
-
21:26
-
21:21
-
21:19
-
21:18
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:41
-
20:34