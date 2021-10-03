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Ибрагимович поздравил себя с 40-летием и показал новый золотистый спорткар

Ибрагимович поздравил себя с 40-летием и показал новый золотистый спорткар
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новую запись в «Твиттере». Шведский нападающий поздравил себя с 40-летием. Форварду исполнилось 40 лет сегодня, 3 октября.

Ибрагимович опубликовал фото золотистого спорткара «Феррари». Вероятно, Ибрагимович купил себе новый автомобиль на день рождения.

«С днём рождения Златана», — написал Ибрагимович.

Запись можно посмотреть в «твиттере» шведского форварда.

В настоящее время Ибрагимович восстанавливается после травмы ахилла. Ожидается, что 40-летний швед вернётся на поле после октябрьской паузы на матчи сборных. Ранее сообщалось, что Ибрагимович заранее отпраздновал день рождения, чтобы пригласить на вечеринку сотрудников и футболистов «Милана». Если бы он праздновал юбилей 3 октября, то игроки не смогли бы присутствовать на дне рождения, так как «Милан» проводит матч 7-го тура Серии А с «Аталантой».

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