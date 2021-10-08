Поль Погба: сочувствую Бельгии, принять такое поражение очень тяжело

Полузащитник сборной Франции Поль Погба подвел итоги матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Бельгии. Встреча завершилась победой французов со счётом 3:2, хотя после первого тайма они уступали с разницей в два мяча.

«Соперник очень хорошо начал матч. Они здорово двигали мяч в первые 25 минут. Нам пришлось защищаться, мы пропустили.

Но во втором тайме была совсем другая игра, мы были иной командой. Франция начала хорошо играть.

Уважение нашему сопернику, который уступил в таком матче. Сочувствую Бельгии, принять такое очень тяжело. Я сразу вспомнил наше поражение в матче со Швейцарией», — приводит слова Погба журналист Джанлука Ди Марцио.

В финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией, которая нанесла поражение Италии (2:1).