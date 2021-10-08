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Бразилия одержала волевую победу над Венесуэлой в отборе к ЧМ-2022

Бразилия одержала волевую победу над Венесуэлой в отборе к ЧМ-2022
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В Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» состоялся матч 11-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Бразилии. Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте матча форвардом венесуэльской сборной Эриком Рамиресом. Восстановить паритет гостям удалось лишь на 71-й минуте – отличился защитник Маркиньос. Ближе к окончанию встречи сборная Бразилии вышла вперёд после реализованного 11-метрового Барбозой. Уже в компенсированное время точку в этой игре поставил гол бразильского форварда Антони.

Таким образом, лидером турнирной таблицы групповой стадии отбора по-прежнему остаётся сборная Бразилии, на счету которой 27 очка в 9 матчах. Следом идёт Аргентина (19), замыкает тройку сильнейших Эквадор (16), а далее в зоне выхода располагаются Уругвай (16) и Колумбия (14).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 11-й тур
08 октября 2021, пятница. 02:30 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 3
Бразилия
1:0 Рамирес – 11'   1:1 Маркиньос – 71'   1:2 Габриэл – 85' (пен)   1:3 Антони – 90+5'
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