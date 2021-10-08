Бразилия одержала волевую победу над Венесуэлой в отборе к ЧМ-2022

В Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» состоялся матч 11-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Бразилии. Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте матча форвардом венесуэльской сборной Эриком Рамиресом. Восстановить паритет гостям удалось лишь на 71-й минуте – отличился защитник Маркиньос. Ближе к окончанию встречи сборная Бразилии вышла вперёд после реализованного 11-метрового Барбозой. Уже в компенсированное время точку в этой игре поставил гол бразильского форварда Антони.
Таким образом, лидером турнирной таблицы групповой стадии отбора по-прежнему остаётся сборная Бразилии, на счету которой 27 очка в 9 матчах. Следом идёт Аргентина (19), замыкает тройку сильнейших Эквадор (16), а далее в зоне выхода располагаются Уругвай (16) и Колумбия (14).
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