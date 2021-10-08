Тео Эрнандес рассказал о разговоре в перерыве матча Бельгия — Франция

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал волевую победу команды в полуфинальном матче Лиги наций с Бельгией.

«В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч», — приводит слова Эрнандеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, по ходу матча бельгийцы вели со счётом 2:0, но французы забили три мяча подряд и одержали победу в этой встрече со счётом 3:2. Отметим, победный гол забил Тео Эрнандес.

В финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией, которая в своем полуфинальном матче обыграла Италию. Решающий матч турнира состоится 10 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – 21:45 мск.