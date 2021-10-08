«Бессмысленная акция». Аршавин – о решении Карпина запретить игрокам сладкое и мучное

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить игрокам употреблять сладкое и мучное в пищу.



«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдёт в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах может быть и нет таких запретов. А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».



Встреча Россия — Словакия пройдёт сегодня, 8 октября, в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.