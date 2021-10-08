Россия — Словакия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию отборочного матча ЧМ-2022

Сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Россия — Словакия в прямом эфире можно будет на телеканале «Россия 1».

Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.

Напомним, помимо встречи со Словакией, сборной России в октябре и ноябре предстоит провести ещё три матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Словении (11 октября), Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Также соперником россиян по группе H является сборная Мальты.