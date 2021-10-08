«Он как Капелло». Джейми Каррагер рассказал, что Рафаэль Бенитес никогда не хвалил игроков

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями о работе с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.

«От работы с Бенитесом удовольствия не было. Конечно, что-то нравилось, ведь мы добивались прекрасных результатов, но… Он как Капелло. Бенитесу всегда нужно больше. Он никогда не похвалит и не скажет: «Ты хорошо сыграл».

Помню, как после победы в Лиге чемпионов мы рано начали сезон. У меня не шла игра. Меня много критиковали по делу. В то время мне нужно было, чтобы Рафа просто сказал: «Ты играл великолепно, не переживай». Но он говорил лишь: «Ты должен был сделать это и это», — цитирует Каррагера Daily Mail.

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