«Он как Капелло». Джейми Каррагер рассказал, что Рафаэль Бенитес никогда не хвалил игроков
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился воспоминаниями о работе с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.
«От работы с Бенитесом удовольствия не было. Конечно, что-то нравилось, ведь мы добивались прекрасных результатов, но… Он как Капелло. Бенитесу всегда нужно больше. Он никогда не похвалит и не скажет: «Ты хорошо сыграл».
Помню, как после победы в Лиге чемпионов мы рано начали сезон. У меня не шла игра. Меня много критиковали по делу. В то время мне нужно было, чтобы Рафа просто сказал: «Ты играл великолепно, не переживай». Но он говорил лишь: «Ты должен был сделать это и это», — цитирует Каррагера Daily Mail.
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