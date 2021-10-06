Джейми Каррагер предположил, как будет выглядеть первая четвёрка на финише АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал главного претендента на титул в английской Премьер-лиге и предположил, как будет выглядеть первая четвёрка в конце сезона.

«Главным фаворитом остаётся „Манчестер Сити“. Раньше возникали вопросы, как они будут играть, не сумев найти замену Серхио Агуэро. Но это оказалось обычным делом для Пепа Гвардиолы. У „Сити“ было два сложнейших матча на выезде (с „Челси“ и „Ливерпулем“. — Прим. „Чемпионата“), но они сумели взять четыре очка, подтвердив свой статус фаворита.

Первая четвёрка на финише сезона: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед»», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

После семи туров в АПЛ лидирует «Челси» (16 очков), на втором месте — «Ливерпуль» (15), на третьем — «Манчестер Сити» (14), на четвёртом — «Манчестер Юнайтед» (14).

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Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»