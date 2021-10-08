Галактионов: хотим, чтобы молодёжная сборная России играла агрессивно, быстро двигала мяч

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года с национальной командой Северной Ирландии.



«На сегодняшний день большая часть игроков провела полноценный микроцикл в сборной. Были футболисты, которые приехали с небольшими болячками, которые удалось устранить. На данный момент все готовятся к важнейшей игре.



Времени не так много, это стандартный микроцикл сборной — четыре дня. Поэтому определенное время ушло на восстановление ребят, а также на обсуждение игровой тактики. Мы акцентировали внимание ребят на игровую модель, на то, что мы хотим видеть от команды в предстоящей встрече и на определенные моменты в действиях сборной Северной Ирландии.



Северная Ирландии — достаточно агрессивная атлетичная команда, они здорово играют на втором этаже. Ирландцы стараются взаимодействовать за счёт коротких и средних передач. Ещё раз отмечу, что сейчас все умеют играть в футбол: нет аутсайдеров, все команды достаточно ровные. Последние матчи команда играла по схеме 5-2-3, то есть с определенным акцентом на оборону, но при этом выбегая в острые атаки. Мы акцентировали внимание ребят на этом. При этом, подчеркну, та стилистика, с которой мы играли в первом тайме против Испании и весь матч против Мальты, от неё мы не собираемся отходить. Нам нужно отталкиваться от своей игры и добиваться положительного результата.



Мы хотим играть агрессивно с высоким давлением, быстро двигать мяч, чтобы наши футболисты понимали что делать на поле в определенных ситуациях как в атаке, так и в обороне и при стандартных положениях. Самое главное — чтобы люди видели и понимали нашу игровую концепцию», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

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