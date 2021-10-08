Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в АПЛ

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим игроком английской Премьер-лиги в сентябре, сообщает официальный сайт турнира.
Роналду провёл три матча в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и забил три гола. Также Роналду совершил 17 ударов по воротам — больше, чем любой другой игрок в АПЛ.
Ниже можно посмотреть видеофрагменты всех 3-х голов 36-летнего португальца в АПЛ после возвращения в «Манчестер Юнайтед».
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место, набрав за 7 туров 14 очков.
Напомним, 27 августа Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». В период с 2003 по 2009 год Роналду уже выступал в стане «красных дьяволов». За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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