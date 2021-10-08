Жилберто Силва рассказал о драке на тренировке «Арсенала»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Жилберто Силва рассказал о драке, которая случилась на тренировке во времена его выступлений за «канониров».

«Помню, как однажды Коло Туре и Паскаль Сиган подрались на тренировке. Они начали спорить, а потом ударили друг друга. Мы все подошли к ним и остановили драку. Арсен Венгер отправил их в раздевалку. Я сказал: „Это не очень хорошее решение, они же там внутри подерутся“.

Но когда мы зашли в раздевалку, то увидели, как они вдвоём смеются. Таков был наш менталитет. У нас могли возникать проблемы на тренировках, но мы всё решали перед тем, как идти домой. В той команде все готовы были защищать друг друга», — цитирует бразильца Goal.

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