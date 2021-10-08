«Йенс, прекрати!» Жилберто Силва рассказал о реакции Тьерри Анри на просьбу Леманна

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Жилберто Силва рассказал, как проходили тренировки «канониров» в его время.
«На тренировках всегда ощущалось напряжение, каждый день. Мартин Киоун постоянно что-то говорил, а Йенс Леманн кричал. Помню, как однажды Леманн попросил Тьерри Анри вернуться в защиту и кого-то накрыть. Тьерри ответил: «Йенс, прекрати! Ещё слишком рано».
Мы все засмеялись. Именно такой менталитет был у всех игроков команды. Йенс никогда не терял концентрацию, для него тренировки ничем не отличались от матчей. Если кто-то вставал рядом с ним при подаче углового, он отталкивал этого игрока, как в матчах. Если кто-то пытался его разозлить, Леманн всегда отвечал», — цитирует бразильца Goal.
В составе «Арсенала» Жилберто Силва стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне-2003/2004. Подопечные Арсена Венгера в том чемпионате не потерпели ни одного поражения.
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Видеообзор матча «Брайтон» — «Арсенал»
- 8 октября 2021
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