Игрок молодёжной сборной России и московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча с Северной Ирландией в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года для спортсменов, не достигших 23 лет.

«Северная Ирландия — сильный соперник, хотя они и оступились в первой встрече со сборной Мальты. Мы наблюдали за ними, разобрали их полностью. Есть ребята из сильных команд английского чемпионата, таких как «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Поэтому абсолютно точно будет тяжёлая встреча.

Мы проводим уже не первый сбор в таком составе. Поэтому некоторые игровые связи уже были наиграны до этого. Сейчас просто их вспомнили, доработали. В целом настроение в коллективе прекрасное. Все приехали, полностью отдаются тренировочному процессу и готовы играть.

В сборной всегда отличаются нагрузки и тренировки, потому что за тот короткий промежуток времени, когда мы приезжаем на сборы, надо успеть вспомнить многое. Нагрузки отличаются, ведь за короткий цикл надо успеть проделать силовую и тактическую работу. В этом главные отличия», — цитирует Литвинова пресс-служба РФС.