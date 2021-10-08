Сергей Семак: шансы на победу у сборной России в матче со Словакией прекрасные

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы сборной России в матче со Словакией, который состоится сегодня, 8 октября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

«С таким маленьким количество игроков о тактических вещах говорить не приходится. Думаю, что ни один тренер не рад работать с группой в семь-восемь человек. Конечно, этого недостаточно для полноценного тренировочного процесса, но других вариантов нет — будем работать над тем, над чем можем.

Шансы на победу у сборной России в матче со Словакией, я думаю, прекрасные, потому что мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Ждём хорошего результата — пока в группе всё складывается нормально. Думаю, дальше всё будет развиваться в том же направлении. Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.