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Червиченко: Россия отскочила, да ещё как! Иногда должно везти и нашей сборной

Червиченко: Россия отскочила, да ещё как! Иногда должно везти и нашей сборной
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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру сборной России в матче со Словакией.

«Нужно сказать, сборная России сегодня отскочила, да ещё и как — даже не понимаю! Это какой-то запредельный фарт Карпина. До матча я говорил, что словаки как минимум не проиграют, но Валера такой фартовый, что может быть всё что угодно — так оно и случилось. Иногда всё-таки должно везти и нам.

Единственное, что сегодня понравилось — это самоотдача. Было видно, что ребята бились до конца. Все убивались, не было равнодушных, никого, кто бы убирал ноги. В целом не понравился никто, но все вместе — молодцы!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, вчерашнее противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

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