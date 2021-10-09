Канте вернулся в общую группу после самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус

Французский полузащитник Н’Голо Канте вернулся к тренировкам в составе лондонского «Челси» после периода самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.
«Н’Голо Канте вернулся к тренировкам после периода изоляции от COVID-19. Футболист тренировался вдали от основной группы, работая над своей физической формой с помощью ряда индивидуальных упражнений, с целью интеграции его после международного перерыва», — сообщает пресс-служба лондонского клуба.
В нынешнем сезоне футболист провёл четыре матча в АПЛ, в которых забил один мяч.
После семи туров чемпионата Англии «Челси» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу, обгоняя ближайшего преследователя — «Ливерпуль» — на одно очко. Следующий матч в чемпионате страны «Челси» проведёт 16 октября на выезде с «Брентфордом».
- 9 октября 2021
-
09:00
-
08:20
-
07:44
-
07:17
-
07:08
-
05:21
-
02:00
-
01:57
-
01:42
-
01:38
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:10
- 8 октября 2021
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:38