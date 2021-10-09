Канте вернулся в общую группу после самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус

Французский полузащитник Н’Голо Канте вернулся к тренировкам в составе лондонского «Челси» после периода самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.

«Н’Голо Канте вернулся к тренировкам после периода изоляции от COVID-19. Футболист тренировался вдали от основной группы, работая над своей физической формой с помощью ряда индивидуальных упражнений, с целью интеграции его после международного перерыва», — сообщает пресс-служба лондонского клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл четыре матча в АПЛ, в которых забил один мяч.

После семи туров чемпионата Англии «Челси» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу, обгоняя ближайшего преследователя — «Ливерпуль» — на одно очко. Следующий матч в чемпионате страны «Челси» проведёт 16 октября на выезде с «Брентфордом».