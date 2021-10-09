Детский тренер Сафонова объяснил, почему со Словенией должен играть именно Матвей

Алексей Чистяков, детский тренер голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, выразил мнение, что в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словении должен играть вратарь «быков».



«Со Словенией в воротах должен играть Сафонов. Если тренер профессионал, то победный состав обычно не меняет. Если только некоторые футболисты совсем неудачно сыграли либо получили травму. Уверен, что Карпин будет придерживаться этого принципа. Жду Матвея в воротах и во втором матче», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе (Словения). Начало встречи — в 21:45 мск.