Детский тренер Сафонова оценил игру вратаря в матче со Словакией

Алексей Чистяков, детский тренер голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, поделился мнением об игре вратаря в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:0).



«Обрадовался, когда увидел Матвея в стартовом составе в матче со Словакией. Сафонов не подвёл, сыграл очень здорово! После игры написал ему, похвалил; в ответ он меня поблагодарил за тёплые слова. Что касается матча, было два действительно классных спасения: сначала потащил с верхнего угла, когда словаки здорово пробили из-под соперника. Мяч практически не видно было… В моменте сыграл за счёт опыта — здорово! Да, он ещё молодой, но опыта набрался как во внутреннем первенстве, так и в еврокубках. Второе важное спасение: выручил с близкого расстояния во втором тайме. Два момента, когда спас от стопроцентных голов», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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