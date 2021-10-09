Орлов: ничего у Рангника и компании не получится, но денег освоят очень много

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о происходящем в московском «Локомотиве».



«Мне не нравится то, что происходит в «Локомотиве». Нельзя менять тренера, который не проиграл. Николич хорошо работал. Разве он виноват, что его позвали в этот «Локомотив»? Что он про клуб сейчас думает? Он специалист, он делал хорошую работу, команда играла. Мы не знаем, кто придёт. Но придёт тот, кого позовут Рангник и компания, которых наняли РЖД со словами «Ребята, сделайте нам футбол». Да так не бывает! Всё равно ничего у них не получится. Один шанс из тысячи, что у них получится задуманное. Но денег они освоят очень много.



У нас «Спартак» каждый год меняет тренера. А результат какой? Такая чехарда — это, во-первых, унижение тренерской профессии. «На тебе два миллиона, уходи, ты нам больше не нужен». Как так можно относиться? А тренер — это особая профессия, уникальные люди. Это люди, которые делали сами себя. Массово тренеров такого класса не готовят. Поэтому я всегда буду за тренеров. Дайте хотя бы два года поработать. Тренер приходит в команду, а там куплены какие-то футболисты, которых он не хотел. Слава богу, в «Зените» четвёртый сезон работает Семак. Результаты видим?» — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

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