Тренер сборной Финляндии прокомментировал поражение в матче с Украиной

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями от поражения в матче с Украиной (1:2).
«Мы, конечно же, разочарованы результатом. Мы допустили пару ошибок, а у сборной Украины очень хорошая команда, которая заставила о них пожалеть. Нам нельзя позволять себе совершать такие ошибки, и мы, уверен, извлечём из этого урок», — приводит слова Канервы пресс-служба УЕФА.
В матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Украины переиграла Финляндию. Встреча проходила на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия) и завершилась со счётом 2:1.
На 4-й минуте нападающий украинцев Андрей Ярмоленко из-за пределов штрафной пробил в нижний угол. Вратарь прыгнул, но не достал мяч. На 29-й минуте форвард сборной Финляндии Теэму Пукки сравнял счёт. Угловой подали финны, и после неразберихи в штрафной Пукки отличился, пробив с близкого расстояния. Спустя шесть минут форвард украинской команды Роман Яремчук вывел гостей вперёд, получив мяч в середине штрафной, развернулся и вколотил его в сетку.
Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей. Украина набрала 8 очков и поднялась на второе место в группе D. Финляндия (5) — на четвёртом месте.
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