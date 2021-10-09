Сборная Украины обыграла Финляндию и одержала первую победу в отборе ЧМ-2022

В матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Украины переиграла Финляндию. Встреча проходила на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия) и завершилась со счётом 2:1.

На 4-й минуте нападающий украинцев Андрей Ярмоленко из-за пределов штрафной пробил в нижний угол. Вратарь прыгнул, но не достал мяч. На 29-й минуте форвард сборной Финляндии Теэму Пукки сравнял счёт. Угловой подали финны, и после неразберихи в штрафной Пукки отличился, пробив с близкого расстояния. Спустя шесть минут форвард украинской команды Роман Яремчук вывел гостей вперёд, получив мяч в середине штрафной, развернулся и вколотил его в сетку.

Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей. Украина набрала 8 очков и поднялась на второе место в группе D. Финляндия (5) — на четвёртом месте.