В матче 7-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в группе F сборная Дании разгромила Молдавию. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась со счётом 4:0.
Первый гол в матче забил Андреас Сков Ольсен. Затем преимущество датчан увеличил защитник Симон Кьер, реализовавший пенальти. Кристиан Нёргор с передачи Сков Ольсена довёл счёт до разгромного. На 44-й минуте Йоаким Мехле забил четвёртый гол.
В другом матче группы F сборная Австрии обыграла Фарерские острова со счётом 2:0. Голы забили Конрад Лаймер и Марсель Забитцер.
После семи туров в группе лидирует Дания, которая набрала 21 очко, одержав семь побед. Второе место занимает Шотландия (14). За ними следуют Израиль (10), Австрия (10), Фарерские острова (4) и Молдавия (1).
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