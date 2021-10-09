В матче 7-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в группе F сборная Дании разгромила Молдавию. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) и завершилась со счётом 4:0.

Первый гол в матче забил Андреас Сков Ольсен. Затем преимущество датчан увеличил защитник Симон Кьер, реализовавший пенальти. Кристиан Нёргор с передачи Сков Ольсена довёл счёт до разгромного. На 44-й минуте Йоаким Мехле забил четвёртый гол.

В другом матче группы F сборная Австрии обыграла Фарерские острова со счётом 2:0. Голы забили Конрад Лаймер и Марсель Забитцер.

После семи туров в группе лидирует Дания, которая набрала 21 очко, одержав семь побед. Второе место занимает Шотландия (14). За ними следуют Израиль (10), Австрия (10), Фарерские острова (4) и Молдавия (1).