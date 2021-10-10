Гол Роналду помог Португалии разгромить Катар в товарищеском матче

В Фару (Португалия) состоялся товарищеский матч. Сборная Португалии на стадионе «Алгарве» принимала команду Катара.

Встреча завершилась крупной победой хозяев — 3:0. Уже на 37-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду, который улучшил собственный мировой рекорд по количеству голов за сборную. Теперь в активе 36-летнего форварда — 112 голов.

На 48-й минуте преимущество хозяев удвоил Жозе Фонте. А в самой концовке с передачи Рафаэла Леау отличился Андре Силва.

Сборная Катара проводит товарищеские матчи в преддверии домашнего чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году. Будучи принимающей страной, Катар освобождён от участия в квалификации ЧМ-2022. Ожидалось, что Катар примет участие в Кубке Америки в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса команд с других континентов на турнире не было.