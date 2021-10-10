Криштиану Роналду: я и представить себе не мог, что смогу забить 46 странам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после нового рекорда в составе национальной команды. Напомним, вчера португалец открыл счёт в товарищеском матче с Катаром (3:0). Таким образом, форвард забил в ворота 46 сборных. Ни одному футболисту не удавалось достичь этой отметки.

«Рекорды – всегда нечто выдающееся, но те, которые относятся к сборной, имеют особое значение. 181 матч – 181 повод для гордости! Я и представить себе не мог, что смогу забить 46 странам», – написал Роналду в своём «твиттере».

Гол в ворота сборной Катара также позволил Роналду улучшить собственный мировой рекорд по количеству голов за сборную. Теперь в активе 36-летнего форварда — 112 мячей.



Встреча с Катаром стала 181-й для португальца в футболке национальной команды, что сделало Роналду рекордсменом по количеству матчей за европейские сборные.



В 181 матче за сборную Португалии Криштиану Роналду забил 112 мячей и отдал 41 результативную передачу. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году.