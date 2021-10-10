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Бывший футболист Руй Кошта назначен президентом «Бенфики»

Бывший футболист Руй Кошта назначен президентом «Бенфики»
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Бывший португальский футболист Руй Кошта назначен на пост лиссабонской «Бенфики», сообщает официальный сайт клуба.

Сразу после завершения карьеры в 2008 году Руй Кошта был назначен на пост спортивного директора «Бенфики».

В июле Кошта был временно назначен президентом лиссабонского клуба, сменив Луиша Филипе Виейру, который был арестован по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Во время своей игровой карьеры португалец, помимо «Бенфики», выступал за такие команды, как «Фиорентина» и «Милан». Полузащитник становился чемпионом Португалии, Италии, а также выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Португалии он доходил до финала Евро-2004 и занял третье место на чемпионате Европы 2000 года.

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