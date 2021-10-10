Фаулер: никто из игроков «Ливерпуля» не будет против, чтобы Салах зарабатывал больше всех

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер полагает, что красные должны предложить форварду Мохамеду Салаху новый контракт на улучшенных условиях.



«Мо Салах, без сомнения, мирового класса. И, на мой взгляд, в раздевалке «Ливерпуля» не будет ни одного несогласного с тем, чтобы египтянин был вознаграждён новым контрактом, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.



Честно говоря, мы уже исчерпали запас слов о нём, особенно после гола в ворота «Манчестер Сити». Если бы это был Лионель Месси или Криштиану Роналду, об этом говорили бы ещё больше. Там были блестящие касания на малом пространстве, сила тела, темп, немного хитрости, а затем великолепное завершение.



Я буду поражён, если сейчас не начнутся разговоры о новом контракте. Он почти наверняка осознаёт, что стоит немного больше, чем зарабатывает, и, конечно, имеет право на повышение зарплаты. Судя по его выступлениям сейчас, вы должны дать ему то, что он хочет.



Не думаю, что вы услышите, чтобы кто-то из болельщиков «Ливерпуля» выступал против этого. Но с финансовой точки зрения клуб должен заботиться о долгосрочной перспективе.



Поэтому, конечно, быстрых переговоров не будет. Все хотят, чтобы он подписал новый контракт — и чем скорее, тем лучше. В данной ситуации «Ливерпуль» должен понять, что Мо сейчас является одним из лучших игроков в мире, нравится им это или нет, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — цитирует Фаулера Mirror.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.