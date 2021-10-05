Салах хочет получать по контракту с «Ливерпулем» от € 350 тыс. до € 445 тыс. в неделю

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сообщил свои финансовые требования по новому контракту с клубом, сообщает The Independent.
По информации источника, форвард хотел бы зарплату в диапазоне от € 350 тыс. до € 445 тыс. в неделю. Игрок может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Действующий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
29-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В английский клуб Салах перешёл из итальянской «Ромы» за € 42 млн. До этого он играл за «Аль-Мокавлун», «Базель», «Челси» и «Фиорентину».
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