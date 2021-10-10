Это’О: «эль класико» — лучший матч в мире, даже без Роналду и Месси

Бывший нападающий мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Самуэль Это’О высказал мнение об «эль класико».
«Никто не смотрит на то, играет ли Криштиану Роналду или Месси, главное, чтобы победила любимая команда. Сыграв в «эль класико», я знаю, что это самый лучший матч в мире, хоть я не играл в финале чемпионата мира.
Матч между «Барсой» и «Реалом» лучше, чем финал Лиги чемпионов. «Барселона» начала сезон плохо, но это уникальный вызов. Игроки должны воспользоваться этим. Они должны понять, что победа может стоить 6 очков», — цитирует Это’О Tuttomercatoweb.
Камерунский форвард выступал за «Реал» с 1997 по 2000 год. За «сливочных» он сыграл в семи матчах и результативными действиями не отметился. С 2004 по 2009 год Это’о был игроком каталонской «Барселоны». За сине-гранатовых нападающий провёл 199 игр, забил 130 мячей и отдал 40 результативных передач.
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