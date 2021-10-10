Берарди: победа в матче с Бельгией была важна с точки зрения рейтинга ФИФА

Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди подвёл итоги матча за третье место Лиги наций УЕФА со сборной Бельгии. Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.
«Мы хотели добиться успеха после поражения в матче с Испанией. Там мы остались вдесятером. Думаю, что с 11 игроками на поле мы бы взяли верх. Эта победа была важна для рейтинга ФИФА. Поэтому мы довольны результатом.
К следующим матчам квалификации ЧМ-2022 будем готовиться наилучшим образом. Знаем, что нужно будет здорово сыграть, но я уверен, что мы сможем сделать это», — цитирует Берарди Football Italia.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Италия — Бельгия.
В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Франции. Этот матч состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 21:45 мск.
- 10 октября 2021
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