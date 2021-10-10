Италия обыграла Бельгию в матче за 3-е место Лиги наций
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В Турине на стадионе «Альянц» завершился матч за 3-е место Лиги наций. Встречались сборные Италии и Бельгии.
Матч завершился победой итальянцев со счётом 2:1. На 46-й минуте счёт открыл Николо Барелла. На 65-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. В концовке Шарль Де Кетеларе с передачи Кевина Де Брёйне отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточно.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Италия — Бельгия.
В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Франции. Этот матч состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 21:45 мск.
В полуфинале испанцы обыграли итальянцев со счётом 2:1, а французы нанесли поражение бельгийцам. Эта встреча закончилась со счётом 3:2.
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