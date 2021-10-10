Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия обыграла Бельгию в матче за 3-е место Лиги наций

Италия обыграла Бельгию в матче за 3-е место Лиги наций
Комментарии

В Турине на стадионе «Альянц» завершился матч за 3-е место Лиги наций. Встречались сборные Италии и Бельгии.
Матч завершился победой итальянцев со счётом 2:1. На 46-й минуте счёт открыл Николо Барелла. На 65-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. В концовке Шарль Де Кетеларе с передачи Кевина Де Брёйне отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточно.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Италия — Бельгия.

В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Франции. Этот матч состоится сегодня, 10 октября. Начало — в 21:45 мск.

В полуфинале испанцы обыграли итальянцев со счётом 2:1, а французы нанесли поражение бельгийцам. Эта встреча закончилась со счётом 3:2.

Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
10 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Барелла – 46'   2:0 Берарди – 65' (пен)   2:1 Де Кетеларе – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021