Далич: завтра у России сложная игра, и это шанс Хорватии сделать шаг в сторону Катара
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что завтрашний матч со Словакией является важнейшим в квалификации чемпионата мира 2022 года.
«Наша цель — набрать как можно больше очков и выйти на первое место в группе. Нужно набрать минимум 21 очко. Завтра, пожалуй, самый важный матч квалификации. У России сложная игра на выезде, и это наш шанс одержать победу и сделать шаг в сторону Катара», — приводит слова Далича 24sata.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в семи матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — на один балл меньше.
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