«Не было смысла везти». Карпин объяснил, почему Дюпин не полетел на матч со Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отъезд вратаря Юрия Дюпина из расположения команды в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со Словенией.
«Витальич объяснил Дюпину, что в Казани он находится в заявке. В Мариборе будет три вратаря, выбор на них пал, поэтому не было смысла везти», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Юрий Дюпин пропустит гостевой матч национальной команды со сборной Словении, который состоится 11 октября. Тренерский штаб сборной России принял решение не везти на матч четырёх вратарей. В заявку на игру будут внесены всего три голкипера.
33-летний голкипер «Рубина» покинул расположение сборной, когда команда находилась в Казани, где провела матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0).
- 10 октября 2021
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