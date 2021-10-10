«Не было смысла везти». Карпин объяснил, почему Дюпин не полетел на матч со Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отъезд вратаря Юрия Дюпина из расположения команды в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со Словенией.



«Витальич объяснил Дюпину, что в Казани он находится в заявке. В Мариборе будет три вратаря, выбор на них пал, поэтому не было смысла везти», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Юрий Дюпин пропустит гостевой матч национальной команды со сборной Словении, который состоится 11 октября. Тренерский штаб сборной России принял решение не везти на матч четырёх вратарей. В заявку на игру будут внесены всего три голкипера.



33-летний голкипер «Рубина» покинул расположение сборной, когда команда находилась в Казани, где провела матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0).