Погба: да, Франция должна играть лучше, но значение имеет результат

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу в финальном матче Лиги наций с Испанией (2:1).

«Действительно, мы плохо начали, попали под доминацию и должны были реагировать. Это правда, что мы должны играть лучше, но то, что имеет значение — это результат. Мы выиграли, и если мы должны были победить вот так, то будем продолжать в том же духе», — цитирует Погба Mundo Deportivo.

В финальном матче Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1. На 64-й минуте форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счёт. Серхио Бускетс на Оярсабаля сделал пас из глубины, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол.



Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку». На 81-й минуте Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд. Тео Эрнандес из глубины сделал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.