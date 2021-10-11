Сборная Боливии в меньшинстве обыграла Перу в квалификации ЧМ-2022
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В Ла-Пасе (Боливия) на стадионе «Эрнандо Силес» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Боливии принимала команду Перу.
Встреча получилась напряжённой и эмоциональной. Хозяева действовали более агрессивно и остро. Но забить они сумели лишь в концовке, победу Боливии принёс точный удар Рамиро Ваки на 82-й минуте.
К тому времени сборная Боливии осталась в меньшинстве. На 75-й минуте за грубую игру был удалён Хенри Вака.
Сборная Боливии набрала девять очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. На 9-е место опустилась сборная Чили, набравшая лишь семь очков. Команда Перу занимает 7-е место, набрав 11 очков.
В следующем туре Перу в гостях сыграет с Аргентиной, а Боливия встретится с Парагваем.
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