Сборная Боливии в меньшинстве обыграла Перу в квалификации ЧМ-2022

В Ла-Пасе (Боливия) на стадионе «Эрнандо Силес» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Боливии принимала команду Перу.

Встреча получилась напряжённой и эмоциональной. Хозяева действовали более агрессивно и остро. Но забить они сумели лишь в концовке, победу Боливии принёс точный удар Рамиро Ваки на 82-й минуте.

К тому времени сборная Боливии осталась в меньшинстве. На 75-й минуте за грубую игру был удалён Хенри Вака.

Сборная Боливии набрала девять очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. На 9-е место опустилась сборная Чили, набравшая лишь семь очков. Команда Перу занимает 7-е место, набрав 11 очков.

В следующем туре Перу в гостях сыграет с Аргентиной, а Боливия встретится с Парагваем.