«Я уходил и плакал». Беллами рассказал, почему покинул тренерский штаб «Андерлехта»

Бывший форвард сборной Уэльса Крэйг Беллами рассказал о проблемах, которые у него начались, когда он работал в «Андерлехте». Валлиец признался, что нахождение вдали от семьи привело к серьёзным последствиям, из-за чего у него началась депрессия. Беллами возглавлял молодёжную команду «Андерлехта», работая вместе с главным тренером основной команды Венсаном Компани.
«Я вернулся домой в августе после предсезонки. У моей дочери был первый день рождения, мы устроили вечеринку. Но она не понимала, кто я. Протягивал к ней руки, но она не шла ко мне. Да и как иначе, если она видела меня всего 8-9 раз, и то я тогда был рядом с ней не больше одного дня. Меня просто не было в её жизни.
Если я подходил к ней, она отворачивалась. При этом дочь реагировала на родственников. Я даже не хотел к ней подходить, мне было стыдно. Я вышел из дома и начал плакать. Что я должен был сделать? Теряю ли я родных и близких из-за футбола?
Мне очень нравилось работать с Компани. Всё было здорово в первые шесть месяцев до того, как в марте началась пандемия. Затем всё изменилось. Во время Рождества в 2020 году у меня развилось чувство тревоги», — цитирует Беллами Daily Mail.
В сентябре 2021 года Беллами покинул «Андерлехт». Клуб предлагал ему трёхлетний контракт и перевёл его на должность помощника Компани. Но валлиец отклонил предложение и вернулся в Уэльс.
- 11 октября 2021
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