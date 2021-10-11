Губерниев: возможно, Словения повозит нас немножко, но пора делать Марибор нашим местом

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором национальная команда России сыграет со Словенией.
«Матч будет трудным. Мы будем играть на территории Словении, они будут атаковать, возможно, даже повозят нас немножко. Но я рассчитываю на то, что мы найдём лазейку и забьём на один мяч больше. Если вспоминать 2009 год и матч со Словенией, тогда матч был решающим, а сейчас один из решающих. Марибор место несчастливое было когда-то, но пора сделать его нашим. Сегодня мы выиграем 1:0», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сегодня, 11 октября, состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Людски Врт» в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 11 октября 2021
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