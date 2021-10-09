Губерниев прокомментировал победу сборной России в матче со Словакией

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России в матче седьмого отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Словакией (1:0).

«Про футбол и сборную! Сразу отвечу! Да, играли плохо! Очень слабо! Да, возили…. Но при этом можно проиграть, а можно выиграть. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал! Ясно было, что игры не будет. Не был понятен лишь результат. Он есть! И это победа!

Давайте обосрем сборную! Мы же не можем как-то иначе! У нас игроки приехали из миланов и манчестеров. И ньюкаслы уже где-то рядом», — написал Губерниев своём телеграм-канале.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

В следующем туре сборная России встретится со Словенией. Матч состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало матча – 21:45 мск.

Сборная Словакии, в свою очередь, в этот же день сыграет с Хорватией.