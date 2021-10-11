Экс-игрок сборной Англии порекомендовал «Ньюкаслу» приобрести Рэмси и Коутиньо

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор порекомендовал «Ньюкасл Юнайтед» приобрести нескольких футболистов для усиления состава команды.
«Я бы взял Рэмси или кого-то вроде него. Он всё ещё хороший игрок, но в «Ювентусе» у него сейчас ничего не получается. Я бы выбрал таких игроков, за которых не нужно платить большие деньги.
Кроме того, я бы подписал Коутиньо, потому что мы говорили о приобретении «Манчестер Сити», и тогда они купили Робиньо.
Коутиньо не так хорошо играет в футбол в «Барселоне». Клуб согласится на любые деньги за него — ведь они всё ещё должны «Ливерпулю», не так ли? «Барселона» может сказать: «Вы закрываете наш долг «Ливерпулю», и можете забрать его», — цитирует Агбонлахора Talksport.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Рэмси сыграл в трёх матчах и результативными действиями не отметился. Коутиньо провёл четыре матча в рамках испанской Примеры, на его счету также нет голов и результативных передач.
- 11 октября 2021
-
18:50
-
18:45
-
18:32
-
18:17
-
18:13
-
18:08
-
17:53
-
17:47
-
17:34
-
17:31
-
17:20
-
17:13
-
16:58
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:02
-
15:59
-
15:58
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02