Экс-игрок сборной Англии порекомендовал «Ньюкаслу» приобрести Рэмси и Коутиньо

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор порекомендовал «Ньюкасл Юнайтед» приобрести нескольких футболистов для усиления состава команды.



«Я бы взял Рэмси или кого-то вроде него. Он всё ещё хороший игрок, но в «Ювентусе» у него сейчас ничего не получается. Я бы выбрал таких игроков, за которых не нужно платить большие деньги.



Кроме того, я бы подписал Коутиньо, потому что мы говорили о приобретении «Манчестер Сити», и тогда они купили Робиньо.



Коутиньо не так хорошо играет в футбол в «Барселоне». Клуб согласится на любые деньги за него — ведь они всё ещё должны «Ливерпулю», не так ли? «Барселона» может сказать: «Вы закрываете наш долг «Ливерпулю», и можете забрать его», — цитирует Агбонлахора Talksport.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Рэмси сыграл в трёх матчах и результативными действиями не отметился. Коутиньо провёл четыре матча в рамках испанской Примеры, на его счету также нет голов и результативных передач.

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