Дюпин: уважаю решение тренеров, которые выбрали других вратарей на матч со Словенией

Голкипер сборной России Юрий Дюпин прокомментировал непопадание в заявку национальной команды на матч отбора ЧМ-2022 со Словенией.
«Честно, все вопросы к Кафанову. Не могу знать, почему так вышло. Везде ищу плюсы. Больше времени с семьёй побуду, слетал к родителям, завтра тренироваться буду. Если тренерский штаб сделал ставку на других вратарей, то я уважаю его.
Это нормальная практика, когда такое решение принимает тренер вратарей, он больше времени проводит с нами, с нами больше общается. Моё мнение — это правильно, так и должно быть. Кто тренирует вратарей — он всё знает, и психологию, и физическое состояние, ему легче сделать правильный выбор, нежели главному тренеру. Кафанов возьмёт на себя полную ответственность за результат.
Как проходила подготовка? Если честно, когда я ещё был в сборной, то мы не готовились к Словении. Если бы я даже хотел что-то сказать, то я не очень владею информацией», — приводит слова Дюпина «Матч ТВ».
- 11 октября 2021
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