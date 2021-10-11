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Арбитр Федотов — о судье матча со Словенией: ошибаться против России он не будет

Арбитр Федотов — о судье матча со Словенией: ошибаться против России он не будет
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в первом тайме матча квалификации чемпионата мира 2022 года Словения — Россия.

«С жёлтой карточкой словенцу Шпорару всё чисто. Да, можно сказать, что ситуация пограничная, но в таких наказание всегда меньше. Такой же момент был у Карасёва в полуфинале Лиги наций, там он показал Бонуччи жёлтую карточку.

Судит португалец Диаш, и можно сказать, что ошибаться против России он не будет. У нас теперь тоже португалец работает – Перейра, так что всё не просто так. В моменте с назначением 11-метрового он делал всё, чтобы помочь России. Но был офсайд – по правилам 11-метровый в такой ситуации надо отменить. Если бы не VAR, то получили бы подарок», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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