Сборная России впервые пропустила под руководством Карпина

Матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словенией стал первым, в котором российская команда пропустила под руководством Валерия Карпина. На 40-й минуте мяч в ворота Матвея Сафонова отправил Йосип Иличич, сделав счёт в матче 1:2.
Последний пропущенный сборной России мяч случился в конце июня — в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Тогда ещё подопечные Станислава Черчесова со счётом 1:4 проиграли Дании.
В следующих четырёх матчах российская сборная одержала три сухие победы (Кипр, Мальта и Словакия) и один раз сыграла вничью (0:0 с Хорватией). Статистика забитых и пропущенных мячей — 5:0.
Перед стартом 8-го тура отборочного тура сборная России занимала 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков было у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимала 1-е место.
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