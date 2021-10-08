Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия не пропускает уже четыре матча после назначения Карпина

Россия не пропускает уже четыре матча после назначения Карпина
Комментарии

Матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией стал четвёртым подряд, в котором российская команда избегает пропущенных мячей. Ровно столько же сборной руководит Валерий Карпин.

Последний пропущенный сборной России мяч случился ещё в конце июня — в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Тогда ещё подопечные Станислава Черчесова со счётом 1:4 проиграли Дании.

В следующих четырёх матчах российская сборная одержала три сухие победы (Кипр, Мальта и Словакия) и один раз сыграла вничью (0:0 с Хорватией). Статистика забитых и пропущенных мячей — 5:0.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Новость по теме
Сборная России обыграла Словакию в отборочном турнире чемпионата мира — 2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021