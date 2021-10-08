Россия не пропускает уже четыре матча после назначения Карпина

Матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией стал четвёртым подряд, в котором российская команда избегает пропущенных мячей. Ровно столько же сборной руководит Валерий Карпин.



Последний пропущенный сборной России мяч случился ещё в конце июня — в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Тогда ещё подопечные Станислава Черчесова со счётом 1:4 проиграли Дании.



В следующих четырёх матчах российская сборная одержала три сухие победы (Кипр, Мальта и Словакия) и один раз сыграла вничью (0:0 с Хорватией). Статистика забитых и пропущенных мячей — 5:0.



Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

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