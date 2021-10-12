Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» начал переговоры с «Реалом» по поводу возможного возвращения Эдена Азара

«Челси» начал переговоры с «Реалом» по поводу возможного возвращения Эдена Азара
Комментарии

Нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси», сообщает El Nacional.

По данным источника, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы вернуть нападающего в свой состав. Сообщается, что клуб уже начал вести переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу возможного трансфера бельгийского нападающего.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». Контрактное соглашение Азара с «Реалом» рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в 7 матчах, в которых забил 1 гол. Также на его счету 1 матч в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии из-за повреждения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021