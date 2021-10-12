«Челси» начал переговоры с «Реалом» по поводу возможного возвращения Эдена Азара
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Нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси», сообщает El Nacional.
По данным источника, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы вернуть нападающего в свой состав. Сообщается, что клуб уже начал вести переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу возможного трансфера бельгийского нападающего.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». Контрактное соглашение Азара с «Реалом» рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в 7 матчах, в которых забил 1 гол. Также на его счету 1 матч в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными действиями.
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