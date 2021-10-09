Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии из-за повреждения

Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии из-за повреждения
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба сборной на странице в «Твиттере».

Напомним, в первом тайме матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА со сборной Франции Азар почувствовал дискомфорт в ноге и схватился за бедро. Тем не менее бельгийский футболист продолжил играть и был заменён лишь на 74-й минуте встречи, подав знак тренеру. Вместо Азара на поле вышел нападающий Леандро Троссард. Встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 3:2.

Из-за повреждения Азар не сможет принять участия в матче за 3-е место в Лиге наций. Футболист был отправлен в расположение «Реала», где пройдёт медицинское обследование, в ходе которого будут определены степень тяжести травмы и сроки восстановления.

Матч Бельгия — Италия состоится завтра, 10 октября. Начало встречи — в 16:00 мск.

Новость по теме
Роберто Мартинес: самоотдача Азара не вызывает вопросов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021