Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии из-за повреждения

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба сборной на странице в «Твиттере».
Напомним, в первом тайме матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА со сборной Франции Азар почувствовал дискомфорт в ноге и схватился за бедро. Тем не менее бельгийский футболист продолжил играть и был заменён лишь на 74-й минуте встречи, подав знак тренеру. Вместо Азара на поле вышел нападающий Леандро Троссард. Встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 3:2.
Из-за повреждения Азар не сможет принять участия в матче за 3-е место в Лиге наций. Футболист был отправлен в расположение «Реала», где пройдёт медицинское обследование, в ходе которого будут определены степень тяжести травмы и сроки восстановления.
Матч Бельгия — Италия состоится завтра, 10 октября. Начало встречи — в 16:00 мск.
- 9 октября 2021
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