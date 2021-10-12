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Российские болельщики подверглись нападению фанатов сборной Словении в Мариборе

Российские болельщики подверглись нападению фанатов сборной Словении в Мариборе
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Сборная России обыграла национальную команду Словении в матче отбора на ЧМ-2022 (2:1). После игры российские болельщики подверглись нападению словенских фанатов. У одного из россиян серьёзные повреждения, информирует твиттер-аккаунт «Угодник».

По данным источника, фанаты сборной Словении напали на российских болельщиков со спины. В результате нападения россияне провели много времени в местном медицинском центре. Один из болельщиков сборной России получил тяжёлые травмы, среди которых «переломы и прочее».

Напомним, благодаря победе над Словенией (2:1) сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты — 17 очков.

Третье и четвёртое места в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков. Их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. Замыкают турнирную таблицу Кипр и Мальта (по 5 очков).

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